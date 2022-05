Volley, Trento punta la Champions

22-05-2022 10:24

Si gioca oggi, all’Arena Stozice di Lubiana la finale di 2022 CEV Champions League (in onda alle 21.00). Nel match che affida il titolo di Campione d’Europa per Club la Trentino Itas affronterà i polacchi campioni in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, come già accaduto nell’edizione 2021.

Trento, che non gioca dalle semifinali scudetto si appresta a tornare in campo per il match che vale la stagione. Angelo Lorenzetti per l’occasione potrà contare su tutti i tredici giocatori della rosa. La Trentino Itas perfezionerà la preparazione al match fra l’allenamento di questa sera e quello di domenica mattina all’Arena Stozice.

Per Trentino Volley quella in programma domenica sarà la nona finale europea della sua storia, la quattordicesima internazionale negli ultimi tredici anni. Sarà la trentottesima in assoluto; nel computo si segnalano anche i ventiquattro ultimi atti disputati in campo nazionale.

Il bilancio nelle partite che assegnano un titolo vede la formazione gialloblù vittoriosa in diciannove circostanze su trentasette: la particolarità sta nel fatto che Trentino Volley sino ad oggi ha vinto nove delle tredici finali internazionali a cui ha preso parte. All’incredibile ruolino di marcia, oltre alle Champions League (2009, 2010 e 2011) vanno infatti aggiunte anche cinque finali del Mondiale per Club, le prime quattro giocate a Doha contro il Belchatow (3-0 l’8 novembre 2009 e 3-1 il 21 dicembre 2010), Jastrzebski (3-1, il 14 ottobre 2011) e Cruzeiro (19 ottobre 2012, 3-0) e quella a Czestochowa (2 dicembre 2018) contro Civitanova oltre a quella di CEV Cup (vinta ad Istanbul il 27 marzo 2019).

I trentini disputereranno la 115esima partita della sua storia in Champions League, concludendo l’undicesima partecipazione assoluta al massimo trofeo continentale per Club. Il bilancio è di 88 vittorie e 26 sconfitte, l’ultima delle quali rimediata il 7 aprile alla BLM Group Arena con Perugia prima del trionfale golden set. Lontano da Trento ha vinto 44 delle 62 partite complessivamente disputate.

OMNISPORT