Volley, Trento si piazza terza nella Supercoppa

01-11-2022 16:37

L’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti sale sul terzo gradino del podio della Supercoppa italiana di Volley, in corso in questi due giorni a Cagliari. I trentini, campioni in carica, si sono imposti per 3 set a 1 (25-14, 23-25, 33-31, 25-18) contro una Modena sempre più in crisi.

Senza tanti titolari, lasciati a riposo in vista dei prossimi impegni di campionato, l’Itas riesce comunque a portare a casa il match grazie a buone prestazioni di Nelli e di Oreste Cavuto.

La squadra di Lorenzetti torna a casa con un terzo posto dopo la delusione di ieri, quando solo al tie break Michieletto e compagni si sono arresi a Perugia, che al momento è la squadra comuqnue più in forma della Superlega.