Volley, vincono sia Lube che Trento

19-11-2021 14:47

La Cucine Lube Civitanova nell’anticipo in notturna della 10ª giornata di andata, supera Taranto per 3 a 0 (25-20, 25-21, 25-12) all’Eurosuole Forum centrando la quinta vittoria consecutiva in poco meno di due settimane per un bilancio di 15 punti incamerati e 1 solo set concesso.

L’unica nota stonata arriva per l’infortunio alla caviglia dell’opposto ospite Stefani sul 20-16. La formazione marchigiana tornerà in campo già domenica 21 novembre al PalaMaiata (ore 15.30) contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, match valevole per la 7ª giornata di andata della Regular Season.

L’anticipo del decimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22 sorride all’Itas Trentino che, dopo Monza, raccoglie altri tre punti pesanti vincendo con Piacenza 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-23).

I padroni di casa sono riusciti a confermare la tradizione favorevole casalinga con Piacenza (che dura dal 17 maggio 2009, giorno in cui gli emiliani vinsero a Trento lo scudetto).

