27-11-2021 13:41

Finalmente, dopo mesi, a seguito dell’operazione a ginocchio subita post Tokyo 2020, Ivan Zaytsev torna tra i convocati della Lube.

Primo traguardo importante per l’opposto italiano fermo da mesi e che sta lavorando per tornare presto a dare una mano concreta ai campioni d’Italia in carica che in queste prime giornate hanno dovuto affrontare vari infortuni e assenze.

OMNISPORT