Volleyball Nations League, Italia alle Finals con le seconde linee: la scelta di De Giorgi sui big

Se Velasco è andato a giocarsi il titolo con Egonu e le altre titolari, Fefé conferma la linea verde: a Lodz i giovani come Bovolenta e Porro più gli esperti come Sbertoli.

L’Italia femminile di Julio Velasco è andata alle finali di Bangkok con le migliori, Paola Egonu in testa: e ha portato a casa la Volleyball Nations League. Fefé De Giorgi, invece, per le finali del torneo maschile, in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno a Lodz, in Polonia, ha fatto una scelta differente. Proprio come in occasione della terza e ultima settimana di regular season, i big resteranno a casa: l’Italia proverà a conquistare il trofeo coi giovani e le seconde linee.

Volley, ufficiale: i big azzurri a riposo per le Finals di VNL

La decisione, per la verità, era nell’aria. Del resto, la priorità per gli Azzurri non è rappresentata dal pur importante titolo messo in palio dalla FIVB, ma dal torneo olimpico. Eppure, quando sul sito della Federvolley si sono materializzati i convocati, un po’ di stupore è stato inevitabile. Quattordici i giocatori chiamati in causa per l’atto conclusivo della manifestazione: gli otto big che già avevano saltato la Week 3, godendo di due settimane di riposo, riprenderanno il lavoro fisico a Cavalese da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio, in vista dell’inizio della preparazione vero e proprio finalizzato ai Giochi. A proposito: mercoledì 26, sempre a Lodz, è in programma il sorteggio dei gironi (ore 18).

Volleyball Nations League, i 14 convocati dell’Italia di De Giorgi

Questi, dunque, gli Azzurri in gara a Lodz.

Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Paolo Porro, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi. Centrali: Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi. Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.

L’Italia scenderà in campo venerdì 28 alle 17 contro la Francia di Andrea Giani nel quarto di finale: dovesse passare il turno, affronterebbe sabato la vincente di Polonia-Brasile. Che gli organizzatori hanno pensato bene di anticipare a giovedì 27 alle 20, quindi oltre ai vantaggi del fattore campo i polacchi potranno pure godere di qualche ora di riposo in più. Sempre che i verdeoro non giochino loro un inatteso scherzetto.

Le riserve alle Finals, gli altri a Cavalese: la decisione per i Giochi

Una buona occasione, dunque, per Bovolenta, Porro e gli altri giovani per mettersi in mostra in un’occasione importante. Ma anche per chi, come Sbertoli o Recine, attende sempre con pazienza di giocarsi le sue chance in gruppo. “Quelli bravi” però, nel frattempo saranno al lavoro a Cavalese. Si tratta di Simone Giannelli, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Fabio Balaso, Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Yuri Romanò: loro entreranno in azione solo in occasione del torneo olimpico e delle amichevoli di preparazione. Una scelta condivisa, ma che potrebbe far discutere. Soprattutto se le cose a Lodz non dovessero andar bene.