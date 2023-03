Volta a Catalunya, Evenepoel batte Roglic

Il campione del mondo sfianca lo sloveno e vince la terza tappa, un ottimo Ciccone conclude in terza piazza.

22-03-2023 18:23

Nella terza tappa della Volta a Catalunya, la Olost – La Molina (Alp) di 180,6 km, vince il campione del mondo Remco Evenepoel.

Il belga, che ha superato di una manciata di secondi Primoz Roglic, non riesce però a sfilare dalle spalle dello sloveno la maglia di leader della classifica: a parità di riscontro cronometrico, prevalgono difatti i piazzamenti di quest’ultimo, che ha cercato in ogni modo di tenere il ritmo dell’alfiere della Soudal Quick-Step (protagonista di una selezione cominciata a 4-5 km dall’arrivo), senza però dare i cambi richiesti. Ottimo Giulio Ciccone, vincitore ieri, che conquista il podio di giornata davanti a Hindley, Joao Almeida e Land, arrivati a una decina di secondi: l’abruzzese è terzo anche nella classifica generale.

Questo l’ordine d’arrivo odierno:

1. Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) 4:40:43

2. Roglic Primoz (Jumbo-Visma) + 02

3. Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) + 13

4. Hindley Jai (BORA-hansgrohe)

5. Almeida Joao (UAE Team Emirates)

6. Landa Mikel (Bahrain Victorious)

7. Woods Michael (Israel-Premier Tech)

8. Uijtdebroeks Cian (BORA-hansgrohe)

9. Chaves Esteban (EF Education-EasyPost)

10. Bardet Romain (Team DSM)

Questa la top-10 generale:

1 PRIMOŽ ROGLIC JUMBO-VISMA 12H 42′ 17”

2 REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP –

3 GIULIO CICCONE TREK – SEGAFREDO + 00H 00′ 19”

4 MIKEL LANDA MEANA BAHRAIN VICTORIOUS + 00H 00′ 44”

5 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES + 00H 00′ 44”

6 JAI HINDLEY BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 48”

7 MICHAEL WOODS ISRAEL – PREMIER TECH + 00H 00′ 48”

8 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO EF EDUCATION – EASYPOST + 00H 00′ 48”

9 CIAN UIJTDEBROEKS BORA – HANSGROHE + 00H 00′ 58”

10 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES + 00H 01′ 12”

Remco Evenepoel ha rilasciato queste parole ai microfoni di ‘SpazioCiclismo’: Un’ottima giornata, abbiamo concretizzato il piano stilato alla partenza della tappa; volevamo una corsa dura fino alla prima lunga salita, poi ho attaccato prima di una breve discesa verso La Molina e sono andato via con Primoz, che non ha mai dato un cambio. Forse non si sentiva in forma: ero tranquillo in vista dello sprint, sapevo di dover uscire in testa dall’ultima curva., senza ripetere l’errore di ieri. Spiace solo non aver vinto in maglia iridata, ma ho la foto con quella sul podio”.