Volta ao Algarve, Jakobsn fa doppietta

18-02-2022 17:30

Si conferma in grandissimo spolvero Fabio Jakobsen. Lo sprinter olandese della Quick-Step Alpha Vinyl ha infatti vinto la terza tappa della Volta ao Algarve facendo salire così il proprio computo di successi nella corsa a tappe portoghese a quota 2.

Il nativo di Gorinchem, già a segno nella prima frazione, ha concesso il bis a Faro battendo in volata Tim Merlier (Alpecin-Fenix) e Bryan Coquard (Cofidis). Ottavo posto per Michele Gazzoli, ancora una volta in top ten dopo il 4° posto conseguito due giorni fa.

Nessun cambiamento in classifica generale dove David Gaudu comanda sempre con 1” su McNulty ed Evenepoel.

Di seguito l’ordine d’arrivo della terza frazione.

1. Fabio Jakobsen (NED/Quick Step-Alpha Vinyl) – 4:54:51

2. Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) – s.t.

3. Bryan Coquard (FRA/Cofidis) – s.t.

4. Alexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty) – s.t.

5. Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) – s.t.

6. Clément Russo (FRA/Arkéa-Samsic) – s.t.

7. Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) – s.t.

8. Michele Gazzoli (ITA/Astana-Qazaqstan) – s.t.

9. Colin Joyce (USA/Human Powered Health) – s.t.

10. Leangel Linarez (VEN/Tavfer-Mortágua) – s.t.

OMNISPORT