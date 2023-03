Volta Catalunya 2023, un super Ciccone si prende la 2^ tappa

Si tinge d’azzurro il percorso Matarò – Vallter valido come tappa numero due della corsa ciclistica che ha va scena in Spagna, in salita l’atleta della Trek-Segrafredo batte sia Roglic sia Evenepoel.

21-03-2023 17:49

Fonte: Getty Images