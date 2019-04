Vucinic ha rescisso con Avellino

La Sidigas Avellino in un comunicato ha annunciato la rescissione contrattuale del coach Nenad Vucinic. "La Sidigas Scandone Avellino comunica che, al termine di un incontro nel quale Nenad Vucinic ha palesato l’assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione del suo incarico di head coach, le parti, prendendo atto della volontà dell’allenatore, hanno optato per la risoluzione consensuale del rapporto tecnico".

"La società ringrazia Vucinic, tecnico e persona dal grande spessore umano, per il lavoro svolto sino ad oggi con passione e dedizione, qualità che lo hanno contraddistinto durante tutto il periodo del suo incarico oltre che per il senso di responsabilità dimostrato in questa circostanza: a lui va il più sentito e sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

"Contestualmente la società comunica di aver affidato l’incarico di guidare la squadra, fino al termine della stagione, a Massimo Maffezzoli. Il coach ha guidato l’allenamento odierno".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 00:15