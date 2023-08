Vuelta 2023, Milesi prima maglia rossa. La DSM vince la cronosquadre, delude la Jumbo Visma

L'italiano ha tagliato per primo il traguardo con la squadra che conquistato la tappa d’apertura lungo i tornanti di Barcellona. La pioggia copiosa ha frenato i big, Movistar seconda a 55 centesimi

26-08-2023 21:26

Dici Spagna e pensi al sole, e invece ti ritrovi immerso nel pieno di un acquazzone. Quello che ha tenuto a battesimo (e si che di acqua ne ha mandata) l’edizione 2023 della Vuelta, che pure per i colori italiani si è aperta con una piacevolissima sorpresa: Lorenzo Milesi è infatti la prima maglia rossa, poiché ha tagliato per primo il traguardo con la DSM Firmenich, la squadra che conquistato la cronosquadre d’apertura lungo i tornanti di Barcellona.

Pioggia copiosa, big accorti

Una vittoria figlia anche di un pizzico di buona sorte, perché la pioggia caduta copiosa soprattutto nella parte finale del prologo ha finito per annacquare le ambizioni delle squadre dei big, consapevoli che in condizioni climatiche tanto infide il pericolo di perdere pezzi per strada era davvero elevato.

Così alla fine a far festa è stata la formazione olandese, che peraltro in Spagna è andata con due italiani (oltre a Milesi c’è Alberto Dainese) e che ha sfruttato appieno il fatto di essere partita alle 19, quindi un’ora prima rispetto alle squadre dei migliori.

Jumbo Visma a 32”, Ineos a 20”

La delusione di giornata è stata la Jumbo Visma, arrivata a 32 secondi dalla DSM (complice anche una foratura nella quale è incappato Vingegaard), seppur la UAE Team Emirates ha fatto anche peggio (37” di ritardo).

La Ineos Granadiers ha limitato i danni, chiudendo a 20”, mentre la Movistar ha saputo interpretare al meglio le strade della Catalogna, mancando la vittoria per soli 55 centesimi. Di fatto il vincitore di giornata tra gli uomini di classifica risponde al nome di Enric Mas, che ha guadagnato 5 secondi su Evenepoel (arrabbiatissimo a fine gara, lamentando la scarsissima visibilità), una ventina su Thomas e una trentina su Roglic e Vingegaard, che pagano dazio soprattutto nei confronti di Remco.

Le pagelle della 1a Tappa

DSM FIRMENICH 9. La sorte ha consentito alla formazione olandese di partire con la strada meno bagnata rispetto alle big, ma alla fine la corsa è stata fatta nella maniera giusta. E Lorenzo Milesi (campione mondiale Under 23 a cronometro) può festeggiare un primato inatteso e meritato, una ribalta che nobilita anche la presenza italiana in territorio spagnolo. Nessuno c’avrebbe scommesso sopra un euro, ma è bello sapere che certe favole esistono ancora nel ciclismo dei watt e dei computerini. Romain Bardet può far festa: se punta alla top ten, la strada è quella giusta.

