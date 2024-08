Vuelta a España, 13a tappa: trionfa Woods, Roglic si avvicina tantissimo a O’Connor nella classifica generale

Tredicesima tappa della Vuelta che si conclude con la vittoria di Woods, nonostante una grande gara di van Aert, mentre Roglic si avvicina prepotentemente a O'Connor nella classifica generale

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Nonostante una grande prestazione di Wout van Aert – che si prende anche la maglia a pois – a trionfare nella tredicesima tappa della Vuelta a España, che da Lugo conduce a Puertos de Ancares, è Michael Woods, che stacca gli altri e chiude in solitaria davanti a Mauro Schmid e Marc Soler. La notizia di giornata è però il tempo recuperato da Primoz Roglic a Ben O’Connor, che rischia seriamente di vedere compromessa la sua leadership nella classifica generale.

In 24 in fuga precoce

Parte subito la fuga nella tredicesima tappa della Vuelta a España, con 24 corridori – tra i quali due contendenti della maglia verde per la classifica a punti Wout van Aert e Karen Groves e l’italiano Luca Vergallito – che arrivano a guadagnare ben tredici minuti sul gruppo, completamente disinteressato a provare a riavvicinarsi ai fuggitivi.

Cavalcata trionfale di Woods

A circa 50km dal traguardo Campenaerts prova a staccarsi, ma van Aert, Schmid e Guglielmi gli stanno dietro tenendogli testa. Successivamente parte un nuovo gruppo, con van Aert al comando, poi la caduta Vine e McNulty riduce a cinque il numero di corridori che si possono contendere la vittoria.

Il primo a provarci e ancora van Aert, ma in breve emerge Michael Woods, che inizia a far andare le gambe più velocemente degli altri, sfrutta le sue caratteristiche da scalatore sull’ultima salita e chiude in solitaria davanti a Mauro Schmid e Marc Soler.

Roglic rosicchia quasi due minuti a O’Connor

Il grande protagonista della tredicesima tappa è però Primoz Roglic, che a 2,5km dal traguardo attacca lasciando dietro di sé il vuoto, a parte Mas e Kuss. Il tutto mentre invece Ben O’Connor fatica e tanto, facendosi staccare anche dal proprio compagno di squadra Gall, concludendo addirittura con 1’ e 55” di ritardo dallo sloveno che si riavvicina tantissimo nella classifica generale della Vuelta all’australiano, ora distante solo 1’ e 21”.