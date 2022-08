Vuelta di Spagna 2022: Jan Hirt si ritira

25-08-2022 13:09

Non arrivano buone notizie per la Vuelta e ne tanto meno per la Intermarché-Wanty Gobert.

Dopo il ritiro per covid di Daan Hole, un altro ciclista, Jan Hirt, si vede costretto a dare forfait per lo stesso motivo. Il ciclista ceco, sesto all’ultimo Giro d’Italia, era uno dei co-capitani dell’Intermarché-Wanty Gobert che era, peraltro, andato molto male in queste prime tappe scivolando al 167° posto della classifica generale a 36’16” dalla maglia roja Molard.

I sintomi che qualcosa non stava andano nel verso giusto c’erano tutti.Questa mattina, ha effettuato un tampone che ha dato esito positivo.

Altro abbandono quindi alla Vuelta, con il vincitore della tappa del Mortirolo nell’ultima edizione del Giro che è costretto a lasciare la corsa.