Vuelta di Spagna, Clement Champoussin: "Sono stato fortunato"

Clement Champoussin conquista probabilmente la più bella vittoria della carriera nella 20° e penultima tappa della Vuelta di Spagna 2021, con un attacco a sorpresa che ha lasciato di stucco tutti i leader della generale.

Queste le sua considerazioni al termine della tappa:

“Quando siamo stati raggiunti dal gruppo dei migliori, è stato complicato. Non sono riuscito a restare con loro sulla parte più ripida. Gino Mäder ci ha poi riportati sotto e anche se non potevo seguirli quando hanno attaccato, ho tenuto duro. A poco più di un chilometro dal traguardo ho visto che si guardavano. Sono partito con velocità e ho ottenuto abbastanza vantaggio per arrivare al traguardo. Sono stato fortunato. È un po’ inaspettato. In queste tre settimane ho avuto degli alti e bassi e ieri non stavo bene. Non mi aspettavo di stare davanti oggi, ma sono andato in fuga con Lilian Calmejane e Stan Dewulf, due compagni di squadra che apprezzo. Mi hanno aiutato molto, quindi non dovevo perdere l’occasione. È davvero fantastico, sono sorpreso. Vinco davanti a grandi corridori, è ancora più divertente”.

OMNISPORT | 04-09-2021 19:44