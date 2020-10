Vuelta: Bennett vince, ma è declassato

Gioia di breve durata per Sam Bennett nella nona tappa della Vuelta di Spagna, la Castrillo del Var ad Aguilar de Campoo.

Lo sprinter irlandese aveva infatti avuto la meglio in volata, precedendo il tedesco Pascal Ackermann e il belga Gerben Thijssen, ma la giuria ha poi scorto una spallata irregolare nei confronti del lettone Emils Liepins: Bennett è stato quindi declassato e la vittoria è andata ad Ackermann.

In classifica generale resta al comando l’ecuadoriano Richard Carapaz, che precede nell’ordine di 13″ lo sloveno Primoz Roglic, secondo, e di 28″ l’irlandese Daniel Martin, terzo. Venerdì in programma la decima tappa, da Castro Urdiales a Suances, lunga 185 chilometri, che potrebbe portare alcune insidie agli uomini in testa.

OMNISPORT | 29-10-2020 17:59