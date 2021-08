Vuelta: splendido Damiano Caruso, fa il vuoto nel tappone di montagna

Strepitoso Damiano Caruso alla Vuelta di Spagna: il ciclista siciliano ha vinto in solitaria la nona frazione della corsa spagnola, un tappone di montagna di 188 km da Puerto Lumbreras ad Alto de Velefique.

L’azzurro della Bahrain Victorious ha compiuto un vero capolavoro, mettendo a segno una fuga solitaria di oltre 60 km: è il primo successo italiano in questa corsa.

In seconda posizione è arrivato il leader della classifica generale e maglia rossa Primoz Roglic, che ha consolidato il suo vantaggio sugli inseguitori. Ottavo posto per Giulio Ciccone, che ha tagliato il traguardo con un Egan Bernal in grande difficoltà e ha limitato i danni. Il colombiano perde più di un minuto da Roglic ed è ora quinto nella generale.

Fabio Aru è arrivato sedicesimo a quasi quattro minuti ed è scivolato al quattordicesimo posto nella classifica generale.

