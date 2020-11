Vuelta: tappa a Philipsen, Roglic sempre leader

Jasper Philipsen ha vinto la quindicesima tappa della Vuelta di Spagna, 230,8 km da Mos a Puebla de Sanabria. Per il belga della UAE Emirates è il primo successo in carriera nella competizione. In classifica generale nessuna variazione di rilievo, Roglic resta davanti con 39 secondi di margine su Carapaz. Venerdì 162 km da Salamanca a Ciudad Rodrigo.

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 60H 00′ 39”

3 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 60H 00′ 47”

4 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 01′ 42”

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 60H 23′ 04” +03′ 23”

OMNISPORT | 05-11-2020 18:05