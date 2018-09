Vuelta, Yates in trionfo, Viviani cala il tris

Italia e Inghilterra in festa nell’ultima tappa della Vuelta 2018. La frazione conclusiva, la numero 21, da Alcoron a Madrid di 100,9 chilometri, è andata a Elia Viviani, che ha preceduto allo sprint Peter Sagan e Giacomo Nizzolo, centrando il 18° successo del 2018, terzo nella 73a edizione della Vuelta.

In trionfo è però andato il britannico Simon Yates, della Mitchelton-Scott, che si è aggiudicato la corsa davanti allo spagnolo Enric Mas (Quick-Step Floors), distanziato di 1’46”, e al colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), a 2'04".

Per Yates, in Rosa per 13 giorni al Giro 2018 prima del crollo nella tappa di Bardonecchia, è la prima vittoria della carriera in una grande corsa a tappe. Gianluca Brambilla miglior italiano, 16°a 30' da Yates.



SPORTAL.IT | 16-09-2018 21:10