“Vuole solo l'Inter": i tifosi nerazzurri esultano

Forse non riuscirà a strappare lo scudetto alla Juventus – se si tornerà a giocare – ma l’Inter potrebbe davvero soffiare ai bianconeri uno dei talenti più interessanti del calcio italiano degli ultimi anni.

“Meglio l’Inter”

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Sandro Tonali avrebbe scelto l’Inter come sua prossima destinazione: tra i nerazzurri e la Juventus, altro club da mesi in forte pressione sulla promessa del Brescia, il giocatore preferirebbe appunto l’Inter. Secondo quanto riporta il Corsport, infatti, Tonali pensa di trovare maggiori possibilità di affermarsi nel centrocampo nerazzurro rispetto a quante ne avrebbe in quello della Juventus.

E la preferenza del giocatore, in un affare come quello che l’Inter dovrebbe costruire con il Brescia, potrebbe essere davvero decisiva. Già perché Tonali era stato valutato inizialmente 50 milioni di euro dal presidente delle rondinelle Cellino.

Ma causa la crisi da coronavirus e la volontà del giocatore il prezzo potrebbe scendere sensibilmente: con un’offerta da 30 milioni di euro più una contropartita pescata dalla Primavera l’Inter potrebbe mettere le mani sul giovane centrocampista.

Tifosi entusiasti

Un’ipotesi, questa, che naturalmente ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi interisti. “Sarebbe davvero un bel colpo senza spendere tanto! Sperando poi non sia vero lo scambio Pogba–Eriksen”, commenta Vincenzo in una delle pagine Facebook dedicate all’Inter. “Ma magari prendessimo Tonali”, aggiunge Alex.

A Fabio, invece, piace l’idea di vedere Tonali in nerazzurro, anche se anche all’Inter la concorrenza a centrocampo sarà alta: “Fatemi capire, troverebbe più spazio in mezzo a Brozovic, Barella, Sensi, Eriksen che tra Pjanic, Bentancur, Matuidi, Rabiot e Ramsey?”.

Ma anche tra gli interisti c’è chi ritiene Tonali un acquisto non all’altezza: “Classico soldatino che piace a Conte. Non ha capito che l’exploit di vincere lo scudetto con Giaccherini capita una volta nella vita…”.

SPORTEVAI | 21-04-2020 12:23