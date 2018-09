Walter Mazzarri non si accontenta

Prima vittoria in campionato per il Torino, che ringrazia il colpo di testa di N’Koulou, sufficiente per battere una coriacea Spal. Al termine della gara, però, il tecnico dei granata Walter Mazzarri non è parso soddisfatto della prova della squadra, parsa condizionata dalla lunga sospensione per pioggia:

“Prima di tutto voglio complimentarmi con gli addetti al campo, che ha retto benissimo – le parole di Mazzarri in conferenza stampa – Ci prendiamo i tre punti, ma c’è da migliorare. Avevamo iniziato bene, poi dopo la sospensione non eravamo gli stessi di prima. All’intervallo ci siamo riscaldati ancora e il secondo tempo mi è piaciuto, ma sapevamo sarebbe stata una partita difficile. L’unico rammarico è che sul vantaggio di misura bisogna chiudere le partite, perché poi si rischia di compromettere tutto e buttare via tre punti che abbiamo meritato”.

Buono lo spezzone giocato da Zaza, già fioccano le domande sul possibile tridente…: "Abbiamo fatto due grandi gare anche contro Roma e Inter, ma abbiamo raccolto poco, oggi salvo il secondo tempo. Giocare con Zaza, Belotti e Iago Falque? Dipende da quanto ci si sacrifica in fase difensiva, la squadra deve sempre essere equilibrata. Sono contento di come ha giocato Simone, ha lottato e corso molto nonostante non giocasse da tempo".

SPORTAL.IT | 03-09-2018 00:40