Walter Mazzarri non si dà pace

Quella del Torino in casa contro la Spal è una sconfitta dura da digerire per l'allenatore dei granata Walter Mazzarri, che ai microfoni di Dazn dopo la partita si assume le responsabilità della sconfitta: "E' stato un peccato essere rimasti in dieci contro undici – ha spiegato -, ma anche in inferiorità abbiamo sfiorato il gol e ho deciso di rischiare. Il rischio, però, non ha pagato, non dovevo mettere un altro attaccante".

"Io volevo vincere anche in dieci, ma è stato un errore di valutazione – ha aggiunto il tecnico livornese -. Quando gira tutto storto bisogna limitare i danni, invece ho rischiato ed è andata male. Peccato, venivamo da due vittorie e da quel pareggio particolare col Verona, potevamo passare un Natale migliore".

Mazzarri ha comunque fatto i complimenti ai suoi avversari: "La Spal è una squadra che dà fastidio a tutti, è stata una partita aperta, né noi né loro avevamo nulla da perdere. Peccato per il risultato finale".

SPORTAL.IT | 21-12-2019 23:28