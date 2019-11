Wanda Nara e quei messaggi sibillini a Icardi su Instagram

In questi mesi, Wanda Nara ci ha insegnato che tutto può essere social e che ogni frammento della propria vita privata può diventare una componente di quella pubblica. Così avviene anche per l’immobile acquistato in zona Porta Nuova, poco distante dalla sede nuova e tecnologica dell’Inter, a Milano.

Eppure quando i coniugi Icardi hanno reso pubblico questo passo così importante, i rapporti con l’Inter di Marotta e Conte erano già tesi al punto tale da conquistare titoli con una frequenza pressoché quotidiana.

Wanda Nara ha postato sulle stories di Instagram un video eloquente sulla qualità dell’investimento effettuato. Nella notte milanese, la moglie agente dell’attaccante che sta superando i propri record con la maglia del PSG immortala la bellezza del nuovo skyline dal suo terrazzo in compagnia di sua madre, Nora Colosimo, e delle sue due bambine, Francesca e Isabella, avute da Mauro Icardi. Proprio lui è taggato nel video, lasciando intendere qualcosa in cui sperano anche i tifosi nerazzurri.

All’Inter non è affatto certo, a Milano – invece – il rientro è sicuro. Lo stesso giocatore argentino, in una recente intervista, ha affermato di voler rimanere a Parigi, ma di aver effettuato questo investimento immobiliare in prospettiva, perché questa è la città dove intendono vivere dopo aver chiuso con il calcio.

Il tema del rinnovo, dunque, non è affatto superato e per Wanda Nara il futuro lavorativo è molto intenso, sia sul versante televisivo sia su quello calcistico. Il riscatto dovrebbe ammontare a circa 70 milioni e da qui a giugno, Icardi dovrà confermare la bontà della scelta del management del PSG e della fiducia accordata.

Comunque vada, sarà un successo per Wanda e Icardi che, in maniera indiretta, ha ricevuto l’ennesima dichiarazione d’amore da parte della compagna. Su Instagram, la Nara ha postato la copertina di una rivista, risalente a qualche anno fa, a quando la loro sodalizio era agli inizi.

Un modo per ribadire che per la famiglia, Wanda è certa dell’appoggio del marito, qualunque cosa accada e qualunque scelta verrà fatta.

VIRGILIO SPORT | 12-11-2019 13:07