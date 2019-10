Wanda Nara, Conte e l'Inter: dichiarazione spacca l'ambiente

Con la consueta tagliente capacità di sintesi, Wanda Nara ha palesato – ancora una volta – quanta poca prossimità di intenti e obiettivi ci sia tra lei, Mauro Icardi e Antonio Conte.

Nel corso della puntata del salotto buono del calcio, Tiki Taka, la moglie agente dell’attaccante del PSG ha esternato la propria opinione in merito ai movimenti che Beppe Marotta si appresta a effettuare per rinvigorire una compagine che si presenta come vigorosa, ma senza i ricambi giusti.

L’appello di Conte a Marotta e ai suoi ha scosso l’ambiente? Sicuramente ha suscitato una serie di riflessioni che, nella concisa battuta pronunciata dalla Nara, si sintetizza in questo modo: “Conte sta preparando qualcosa o le richieste per il mercato di gennaio. Perché, alla fine, tra Juve Napoli e Inter il mercato più grande lo ha fatto l’Inter”.

Affermazioni che, nella loro semplicità, alludono a obiettivi giganteschi e ambiziosi, da parte della nuova dirigenza interista, e che vorrebbero aver già concretizzato le premesse che hanno accompagnato l’avvio di campionato. Non che smontare il regime egemonico della Juventus, almeno nella classifica di Serie A, sia banale ma se già ora il tecnico lamenta l’assenza dei giocatori utili al turnover c’è qualcosa che non torna.

Che, poi, Wanda raggiunga o meno il suo obiettivo personale è tema altro. A Parigi, Icardi ha dichiarato di trovarsi a proprio agio e di aver riconquistato – partita dopo partita – una fiducia che in quel di Milano non sentiva più. Un messaggio inviato all’Inter e a Marotta che ha comunque stretto un accordo di rinnovo con il giocatore sul finire della sessione estiva e che non mancherà di animare, da qui alla prossima estate, i nostri giorni.

Intanto, Wanda Nara ha conquistato un ruolo sempre più preminente in quel di Tiki Taka e prepara con attenzione il suo prossimo esordio al fianco di Alfonso Signorini, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip slittato a gennaio. Continuerà a fare la spola tra Milano e Parigi, dove ha iscritto a scuola i suoi bambini, con i quali ha recentemente visitato il Louvre e la Torre Eiffel.

VIRGILIO SPORT | 31-10-2019 10:44