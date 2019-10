La spregiudicatezza di Wanda Nara provoca conseguenze inaspettate

Il giorno del riscatto non è poi così distante dall’utile quotidiano, se si discute di Mauro Icardi e delle condizioni che verranno negoziate da Wanda Nara per ottenere ingaggio e posizione.

Com’è noto, l’accordo tra l’Inter e il PSG prevede l’esercizio del diritto di riscatto per il club parigino che potrebbe essere esercitato nella prossima sessione estiva, ma da qui a giugno tanto potrebbe cambiare. L’esultanza su Instagram della consorte è dunque più che giustificata.

E, se Icardi continuerà a segnare confermando lo stato di grazia di questo momento, allora Wanda avanzerà le pretese implicite nell’accordo di cui sopra. Il ritorno a Milano è una eventualità molto remota, nonostante gli investimenti immobiliari della famiglia e gli impegni lavorativi della Nara legata a Mediaset da un contratto che la vede protagonista del salotto di Tiki Taka e a quanto pare della prossima edizione del GF Vip, versione Alfonso Signorini.

Con Beppe Marotta non c’è alcun intesa, a parte l’idea di chiudere qui l’esperienza con Icardi e Wanda Nara che, social permettendo, sembra intenta a seguire altro.

La showgirl argentina è al centro del gossip, sempre più, per le foto proibite che circolano proprio sui social e che sono state ripubblicate. Ciò malgrado le immagini incriminate, che ritraggono Wanda e Giorgia Venturini in abiti discinti nel proprio camerino, siano state rimosse.

Giorgia Venturini, dall’Isola a Tiki Taka

La vicenda ha innescato non poche conseguenze, considerata l’attenzione suscitata da Giorgia Venturini, l’altra protagonista delle foto pubblicate da Wanda Nara e con lei, protagonista di Tiki Taka.

Giorgia Venturini merita, forse, un capitolo a parte rispetto alla moglie agente di Mauro Icardi e alla questione. Nata nel 1983 a Novafeltria, Giorgia non ha un sito ma Dagospia riporta che ha frequentato il liceo linguistico per poi studiare a Firenze Medicina e Chirurgia, laureandosi in Igiene Dentale ma poi, per la Venturini, è iniziata una carriera nelle pubbliche relazioni e da imprenditrice. Un percorso molto simile a quello di Nicole Minetti, di cui è assai amica e con cui compaiono altre foto segnale del loro legame.

La celebrità vera e propria, a parte le questioni scaturite dall’amicizia con l’ex consigliere regionale, è giunta grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi edizione 2019 (quella del caso Fogli) che l’ha aiutata non poco a raggiungere una certa popolarità.

VIRGILIO SPORT | 23-10-2019 11:03