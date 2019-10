Wanda Nara infiamma Tiki Taka e non solo: polemica infinita

Le polemiche riesce a provocarle con un post, Wanda Nara. Non ancora appagata dai risultati raggiunti da Mauro Icardi al PSG, dopo un avvio di stagione inevitabilmente complicato vuoi per i problemi fisici vuoi per l’indiscutibile ambientamento, la moglie agente prosegue nella sua personale e parallela ascesa, in qualità di opinionista televisiva.

In attesa di vederla in un ruolo inedito nella prossima edizione del Grande Fratello Vip (dopo i contrasti con Ivana Icardi), al fianco di Pupo e del conduttore Alfonso Signorini, Wanda Nara semina raccogliendo un indubbio riscontro sui social (lei stessa ha pubblicato alcuni dati) alla ricerca di un crescendo di visibilità.

Visibilità di cui gode, di riflesso, anche Tiki Taka, lo show calcistico condotto da Pierluigi Pardo con la partecipazione di Giorgia Venturini, vittima involontaria degli ultimi scatti di Wanda su Instagram.

Il suo selfie (comparso sui social) con la Venturini di sfondo ha destato non poche perplessità, perché immortala la showgirl in fase di preparazione, ovvero senza veli nel camerino a pochi minuti dall’inizio. Sarebbe bastato un filtro per metterla al riparo da una quantità spropositata di commenti. E di rimbalzi mediatici, non sempre benevoli e non sempre di tono calcistico.

Cosa di cui Wanda non pare curarsi, visto che anche in una foto incriminata pare abbia fatto ricorso a un uso alquanto artigianale di Photoshop per evidenziare l’outfit molto provocante, indossato nell’ultima puntata del programma.

La Nara, come pubblicato sul suo profilo Instagram, ha indossato un abito molto scollato e abbinato stivali in tinta sopra il ginocchio; nell’immagine in questione, però, i volti delle persone tra il pubblico sono deformate in prossimità del suo punto vita. Che ci sia stato un ritocco un po’ troppo frettoloso?

Altra questione, altra polemica (a distanza) quella tra la signora Icardi e Paola Ferrari, la giornalista e conduttrice de La Domenica Sportiva.

La nota professionista non è nuova ad esternazioni in merito alla crescita di Tiki Taka, a discapito del suo programma che mantiene comunque la vetta in termini di ascolti e share. E a cui ha dedicato un post alquanto esplicito nel merito. Nulla di diretto, ma il riferimento a Wanda Nara risulterebbe ovvio oltre che inevitabile.

VIRGILIO SPORT | 22-10-2019 11:03