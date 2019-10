Se anche Wanda Nara si schiera con l'Inter per quanto subito

Si è presa il suo spazio, nonostante e complici le critiche articolate mosse nei suoi confronti. Wanda Nara si è appropriata di un ruolo sempre più complesso all’interno del salotto calcistico di Tiki Taka, creatura plasmata da Pierluigi Pardo e in cui la moglie agente di Mauro Icardi ha trovato una collocazione inedita, quasi impudente per le domande e le questioni sollevate all’interno del programma.

Non solo le dichiarazioni, molto interessanti, in merito a un possibile trasferimento al Milan di Icardi hanno scosso il pubblico, ma le sue domande a Buffon e le sue osservazioni in merito al mancato penalty a Lautaro che la conferma – a modo suo – ancora interista.

Wanda Nara sta con l’Inter

“Il VAR doveva aiutare l’arbitro, allucinante il rigore non concesso a Lautaro”, ha affermato Wanda Nara commentando uno degli episodi più discussi di Inter-Parma, ovvero il rigore non dato per fallo su Lautaro Martinez che ha destato indubbio clamore tra i sostenitori e gli addetti ai lavori. Nulla di nuovo, insomma, sul tema VAR che semina controversie e interrogativi sull’opportunità di apportare dei correttivi.

Parigi: scelta peggiore e scelta migliore

Nel mentre, tra una domanda a Buffon e una partecipe arringa in difesa dell’Inter, Wanda trova modo di rivelare e confermare l’ipotesi Milan, scartata per amor di gloria e in prospettiva. La stessa moglie agente di Icardi ha dichiarato come il PSG Lo conosco da quando era alla Samp, ha sempre fatto gol. Per me Parigi era la scelta peggiore, per me sarebbe stato più comodo il Milan, ma va bene così per la sua carriera”.

Il futuro televisivo di Wanda Nara

Questo è quanto. Una notizia che sorprende, ma non troppo considerato quanto la telenovela Icardi abbia assorbito e diviso nei mesi precedenti all’accordo con il PSG e il rinnovo con l’Inter. Che ne sarà di lui è difficile decifrarlo adesso che ha ritrovato fiducia e gol e gli impegni televisivi della Nara a Milano aumentano. Mediaset ha deciso di affidare a Wanda anche un ruolo più prepotente nel prossimo Grande Fratello Vip, su suggerimento di Alfonso Signorini e da opinionista le è chiesto molto, tanto.

Wanda Nara e Buffon, futuro alla Juve?

Le prove generali a Tiki Taka la confermano una figura di grande presa. E anche la domanda sul futuro rivolta a Gigi Buffon con annessa risposta le ha donato ulteriore luce.

