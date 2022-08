08-08-2022 12:38

Quell’audio ha travolto, di nuovo, il fragile equilibrio conquistato in mesi: giovedì scorso il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi è stato ancora una volta chirurgicamente sezionato quando dall’Argentina è stata diffusa la news sull’imminente divorzio che sarebbe stato deciso dalla moglie agente dell’attaccante.

L’audio che ha scatenato il caso

Nello specifico, il programma “Los Angeles de la Mañana” aveva diffuso i contenuti di una registrazione audio della donna d’affari argentina in cui affermava di aver chiesto il divorzio al calciatore del Paris Saint-Germain.

Anche il viaggio in Argentina, una parentesi brevissima spiegata da Wanda con ragioni legate al suo brand e agli impegni di lavoro programmati, sarebbe stato interpretato diversamente alla luce di questa presunta crisi.

Il turbinio di smentite è altrettanto noto, a giorni di distanza da quella registrazione che è divenuta il presupposto per riaccendere l’attenzione mediatica sul triangolo con la China Suarez (non solo con lei, secondo i media argentini) e che avrebbe comportato mesi addietro una spaccatura profondissima tra la Nara e Icardi, tanto da indurre Wanda a lasciare Parigi e a rifugiarsi a Milano con i 5 figli.

Fonte:

La smentita di Icardi della crisi

Dalla sua, Icardi ha smentito praticamente subito la nuova crisi che starebbe attraversando la coppia al centro del gossip:

“Non so chi mi fa sentire più dispiaciuto, se chi inventa le cose relative alla mia vita o chi ci crede”, aveva scritto l’attaccante argentino su Instagram intervenendo sulla vicenda. Un modus operandi che aveva già tenuto in passato, per spegnere i riflettori accesi su un matrimonio assai più intricato di quanto si conosca e che il pubblico sappia, che vede implicazioni rilevanti sul piano economico e finanziario.

Cosa è successo in questi giorni? Icardi ha insistito sui social con una frequenza che non gli è consueta, per allontanare i sospetti di una nuova crepa nel suo matrimonio con Wanda, la quale ha rotto il silenzio solo domenica quando finalmente ha deciso di pubblicare degli scatti che vogliono allontanare del tutto i sospetti.

La fuga a Ibiza con la famiglia

La famiglia Icardi sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Ibiza, come entrambi hanno mostrato ai followers su Instagram: “Ibiza con loro”, ha scritto l’argentino accanto a una foto scattata all’aeroporto in compagnia di Francesca e Isabel, le minori dei loro figli.

Successivamente, Wanda ha pubblicato un’altra istantanea in cui posa con il marito sulla spiaggia in un atteggiamento sereno e affettuoso.

Fonte: ANSA

La nuova nota su Instagram: matrimonio e mercato

Anche sul versante calciomercato, per Icardi questa è una settimana intensa: dopo le indiscrezioni su Real Madrid e prima ancora di un suo ritorno in Italia, l’attaccante lunedì mattina ha negato la fondatezza delle indiscrezioni che lo riguardano. Icardi non è stato convocato contro il Clermont per “risolvere questioni private”.

“Basta con questa m****, la decisione di non convocarmi è stata solo tecnica”, ha tenuto a precisare in una nota pubblicata nelle stories su Instagram in replica a #insideparisien che ha riportato i rumors. “Non mi sono assentato per problemi personali perché non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano. Quello che non tollererò è che persone incompetenti e maliziose cerchino di screditarmi. Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla verità. Se oggi vado ad Ibiza con la mia famiglia è perché ci hanno concesso dei giorni liberi e ognuno li trascorre come vuole e con chi vuole, scegliendo il proprio destino”.

Inoltre, chiarisce che è in vacanza ed è per questo che è andato a Ibiza con la sua famiglia.

“Se oggi vado a Ibiza con la mia famiglia è perché nel mio lavoro ci hanno concesso giorni di riposo e ognuno li sfrutta come vuole e con chi vuole”, ha ribadito Icardi che ha continuato a postare foto da Ibiza con sua moglie e le bimbe.

Una richiesta di tranquillità che vuole allontanare sia rumori di fondo, sia azioni di disturbo nell’eventualità si stia attuando quel progetto di tornare a giocare da protagonista, come si augurano i tifosi e i suoi estimatori.

VIRGILIO SPORT