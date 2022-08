Wanda Nara-Icardi: è finita. L'annuncio a una tv argentina

04-08-2022 22:09

“Gli ho chiesto il divorzio, non ne posso più”. Sono le parole di Wanda Nara mandate in onda dal programma argentino Lam. Una pietra tombale, dunque, sul matrimonio con Mauro Icardi, l’attaccante del Paris Saint Germain. La crisi, come ricostruiscono anche i giornali di gossip, era iniziata mesi fa dopo le rilevazioni su un presunto tradimento dell’ex punta dell’Inter.

Per Icardi, insomma, non finiscono le brutte notizie. Nelle scorse ore è infatti emerso come sia completamente fuori dai programmi del neo tecnico del Psg. Non solo. Sarebbe stato invitato a cambiare squadra. Secondo le ultime voci di calciomercato, l’argentino potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund dopo il lungo stop a cui sarà costretto Haller. Galliani e Berlusconi non hanno ancora abbandonato l’idea del ‘colpaccio’ per il Monza.