Tutto cambia, come recita la versione meno nota di Wanda Nara dal suo account Instagram, ormai proiezione di una versione contemporanea di una azienda di ADV e pure strumento di comunicazione e annunci che abbiamo imparato a conoscere davvero, nelle querelle con il marito Mauro Icardi.

Adesso che l’imprenditrice si trova di nuovo in Argentina, si mostra con i capelli scuri (quasi inedita per il pubblico) in vista di un nuovo progetto, anche se non si parla esclusivamente di ciò. E non solo nei salotti televisivi sudamericani.

Wanda Nara, l’indizio sul matrimonio con Icardi

Il suo matrimonio con l’attaccante del Galatasary, complice e socio delle innumerevoli aziende che portano il loro marchio come una premiata ditta funzionante soprattutto in coppia, si riteneva ormai scardinato dai tradimenti ammessi dallo stesso Icardi.

Eppure ha retto per un anno segnato dall’addio al PSG, a una crisi profondissima che li aveva allontanati, al legittimo desiderio di lavorare e di tornare a ricoprire con una propria individualità scissa dal ruolo di agente da parte di Wanda.

In questo ultimo cambiamento esteriore di Nara, c’è chi intravede una svolta anche nel rapporto con

, il quale aveva annunciato un ritorno dell’amore mai sopito che ha tentato di recuperare con viaggi, vacanze meravigliose e favole Disney condivise su Instagram.

Il riavvicinamento a Maxi Lopez

In Argentina, dove si trova per seguire dei nuovi progetti professionali dopo quello con L-Gante e la partecipazione all’edizione argentina de Il Cantante Mascherato, Wanda Nara avrebbe rivisto il suo ex marito, l’ex giocatore Maxi Lopez .

Una situazione paradossale, dopo anni di contrapposizione legale per via degli alimenti dovuti alla loro figli Valentino, Constantino e Benedicto (Francesca e Isabella invece sono nate dalla relazione con Icardi). Tra l’altro sarebbe in attesa di un figlio dalla nuova compagna.

La battaglia legale che li ha divisi per anni, seguita alla loro separazione avvenuta quando l’attaccante era uno dei calciatori più apprezzati e seguiti della Sampdoria e della Serie A, aveva consumato e logorato la loro relazione con una indubbia incidenza anche sulla serenità di entrambi.

Anche con Icardi la relazione si è fatta molto, forse troppo complicata. E anche la recente censura operata da Instagram nei riguardi della nostra avrebbe palesato quanto lo siano.

La foto di Wanda Nara censurata da Instagram

L’immagine in questione ritraeva Wanda Nara vestita solo di un perizoma ridottissimo, di schiena e con una mano a coprirle i punti strategici proprio per evitare la censura che il social attua in simili circostanze.

Nulla da fare: foto via e reazione immediata della influencer per questo ritratto di nudo, condiviso nei giorni scorsi sul suo account ufficiale Instagram. Uno scatto dove si vedeva l’imprenditrice seduta di spalle in spiaggia nuda, a parte solo un micro tanga.

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara, una volta evidente l’inghippo, si è esposta sui social con un commento laconico: “Cosa?”, ha scritto l’imprenditrice che è passata di recente – stando a Instagram – per l’Uruguay prima di far ritorno nella sua Argentina in compagnia dei cinque figli.

Una replica stupita, ma non troppo, dopo aver dovuto incassare il secco no dal social che ha imposto, per via della sua politica, questa censura costringendola a rinunciare a un post di sicuro impatto, anche commerciale.

I video di Icardi beffano il social

Ma la questione, in chiave Icardi, è rilevante anche e soprattutto per via della pubblicazione nelle sue storie dei video dei backstage da parte dello stesso Mauro, il quale avrebbe mostrato e pubblicato alcuni frammenti di Wanda in compagnia del fido Kenny Palacios, suo parrucchiere e make up artist personale che ha maturato un rapporto di estrema confidenza e fiducia sia con l’imprenditrice sia con l’attaccante del club turco.

Come avrebbe ricevuto questi contenuti Icardi? Non vi è una risposta univoca sulla questione, né sulla relazione attuale su Wanda e il marito, il quale non sarebbe intenzionato a fare rientro a Parigi e a lasciare andare l’ex moglie, che continua a curare i suoi interessi.

