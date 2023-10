WEmbrace 2023, a Milano un 'assaggio' delle Olimpiadi 2024 con Bebe Vio

Il ministro Abodi: "Abbiamo bisogno di sorridere in giornate così difficili"

17-10-2023 12:09

Un anticipo delle Olimpiadi di Parigi 2024 è andato in scena questa all’Allianz Cloud di Milano con la terza edizione di ‘WEmbrace Sport’, manifestazione sportiva che riunisce campioni olimpici e paralimpici organizzata dall’associazione Art4sport Onlus, ideata e creata nel 2009 da Bebe Vio insieme ai genitori. L’edizione di quest’anno ha visto sfidarsi due delegazioni di Italia e Francia in quattro discipline (scherma, calcio, sitting volley e basket) e ha riunito diverse personalità: dal ministro dello Sport Andrea Abodi agli ex calciatori Julio Cruz, Sebastian Frey, Christian Vieri e Nicola Ventola, l’ex allenatore Fabio Capello, il cestista Luigi Datome, il rugbista Martin Castrogiovanni, l’ex campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali e molti altri. ‘WEmbrace’ ha come obiettivo quello di promuovere lo sport integrato e raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione Art4sport.