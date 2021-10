Wendy Holdener fratturata a entrambi i polsi, salta il gigante di Soelden

Swiss Ski ha comunicato che lunedì, durante un allenamento atletico, Wendy Holdener è caduta picchiando pesantemente le mani e gli esami effettuati alla clinica Hirslanden hanno evidenziato la frattura di entrambi gli scafoidi. Per fortuna la 28enne svizzera del Canton Svitto, due volte campionessa del mondo di combinata, non dovrà essere operata, ma potrà tornare a sciare in campo libero solo tra poco meno di un mese, quando nuovi esami radiografici stabiliranno se potrà essere in gara negli slalom di Levi del 20 e 21 novembre, ma ovviamente salterà il gigante di apertura di Coppa del Mondo di Soelden del 23 ottobre e quasi sicuramente il parallelo di Lech / Zuers del 13 novembre.

OMNISPORT | 06-10-2021 13:39