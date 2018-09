Wenger torna in campo a 68 anni

Il suo regno all'Arsenal è terminato (al suo posto c'è ora Emery) ma Wenger resta un personaggio mediatico di grande rilevanza. A 68 anni, è tornato in campo, a Nancy, in una gara a sfondo benefico, in onore di Aldo Platini, padre di Michel e primo a dare un'occasione importante al tecnico francese.

Interrogato sul proprio futuro, l'ex allenatore dei Gunners è stato molto vago: "Ad essere onesti, per il momento non ci ho pensato. Io non sono in pensione. Ancora manager? Non lo so, non lo so", le sue parole riportate dal Daily Mail.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 10:00