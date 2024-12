West Ham, grave incidente per Michail Antonio: ore di apprensione, le parole del club e quel precedente del 2019

Michail Antonio, attaccante del West Ham, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto nella zona di Essex. Trapelano indiscrezioni su condizioni molto gravi del giocatore. La nota del club e il precedente del 2019

Una brutta notizia turba la Premier League e non solo: Michail Antonio, attaccante del West Ham, è rimasto coinvolto in un incidente stradale dai dettagli e contorni al momento non chiari, ma che pare essere stato di una certa gravità.

Un incidente “gravissimo” per Michail Antonio con la propria Ferrari

Dalle immagini che stanno circolando sui social, ovviamente da verificare, si vede un’auto sportiva totalmente distrutta nella sua parte anteriore destra: si tratterebbe della Ferrari di Antonio, ferma a bordo di una strada della zona della foresta di Epping, in Essex.

Dalle prime notizie che circolano, il giocatore stava guidando la propria vettura quando è avvenuto l’incidente, la cui dinamica però come abbiamo detto non è conosciuta.

La nota del West Ham

Lo stesso West Ham ha rilasciato una nota in merito al fatto senza indugiare su alcun dettaglio. Questo è quanto si legge sui social del club di Londra:

“Il West Ham conferma che l’attaccante Michail Antonio è stato coinvolto in un incidente stradale. I pensieri e le preghiere di tutti i membri del club sono rivolti a Michail, la sua famiglia e i suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito”.

Se però le immagini che circolano fossero confermate come relative al sinistro subito dall’attaccante, la situazione allora parrebbe di una certa serietà. A quanto risulta, l’attaccante è stato trasportato in elicottero nel più vicino ospedale.

Chi è Michail Antonio e quel precedente del 2019

Michail Antonio, classe 1990, nasce nel quartiere londinese Wandsworth, per poi essere naturalizzato giamaicano. Al West Hams era giunto nel 2015 dal Nottingham Forest, con un contratto triennale. Al momento in 308 presenze con gli Hammers in tutte le competizioni ha totalizzato 82 gol. Lunedì prossimo la squadra affronterà in campionato il Wolverhampton.

Già nel 2019 il 34enne era rimasto coinvolto in un incidente d’auto dai contorni però surreali: il 26 dicembre era finito con la propria Lamborghini in un giardino privato. Il calciatore, inspiegabilmente vestito da pupazzo di neve, fortunatamente se la cavò.