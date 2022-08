West Ham ko, ma Scamacca si gode l'esordio in Premier

07-08-2022 20:58

Gianluca Scamacca ha debuttato in Premier League con una sconfitta. Il suo West Ham è stato sconfitta dal Manchester City campione in carica, ma il neo attaccante degli Hammers è comunque soddisfatto per il suo esordio: “Emozione incredibile, lo stadio è impressionante e i tifosi sono stati fantastici. Peccato per la sconfitta, ma è la prima e ora pensiamo solo a lavorare”.

“Ho parlato con Mancini, mi ha detto che sarebbe stata la scelta migliore misurarmi con un campionato così competitivo come la Premier. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Io penso a lavorare, ad aiutare la squadra e a raggiungere il massimo livello come calciatore. Non ho un obiettivo, voglio vincere il maggior numero di partite e magari anche un trofeo, i gol arriveranno”.