West Ham: visite mediche per l'ex Milan Paquetà

28-08-2022 13:32

Lucas Paquetà è davvero a un passo dall’approdo al West Ham United, uno dei tanti club londinesi della Premier League. Il fantasista brasiliano, secondo i media inglesi, è già a Londra per essere sottoposto alle visite mediche di prammatica. L’ex Milan, un altro di quelli che fu salutato come nuovo Kakà, peraltro dietro suo stesso suggerimento (i rossoneri detengono una percentuale del 15% di guadagno sulla trattativa), diventerà nelle prossime ore un nuovo calciatore degli Hammers arriverà a titolo definitivo dal Lione in cambio di 60 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE