Westbrook esercita una player option da paperone coi Lakers

28-06-2022 18:11

Secondo quanto riportato dall’insider NBA Adrian Wojnarowsky tramite il suo profilo Twitter, Russell Westbrook ha deciso di esercitare la Player Option presente nel contratto che lo lega ai Lakers, restando quindi per almeno un’altra stagione in California.

Notizia che ancora non è ufficiale, anche se inevitabilmente non poteva che scegliere così l’ex stella degli Oklahoma City Thunder. Westbrook infatti il prossimo anno percepirà dalla franchigia losangelina la bellezza di 47 milioni di dollari (!), restando uno dei giocatori più pagati della lega. Più di lui, nel 2022/23 guadagneranno solamente Steph Curry e James Harden.

Cifre che peraltro manderanno ancora su tutte le furie i tifosi dei Lakers, che nella stagione 2021/22 hanno più volte ricoperto di fischi Westbrook durante le partite disputate allo Staples Center. Individuato come capro espiatoio di una stagione fallimentare, ora Westbrook – insieme a Lebron James, Anthony Davis e con il nuovo coach Dervin Ham in panchina – ha il solo obiettivo di riportare in alto i Lakers. Vincere, infatti, resta l’unico modo esistente per far ricredere i propri detrattori.