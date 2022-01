Williams, Capito: “Felice se Volkswagen decidesse di entrare in F1”

31-01-2022 12:01

La Formula uno sta vivendo un passaggio epocale fatto sia di cambiamenti tecnici che regolamentari.

Nel 2026 poi, entreranno anche in vigore i prossimi regolamenti sulle power unit che prevederanno motori molto più semplici degli attuali. Cosa significa questo? Sicuramente un’apertura e un’occasione molto importante di investimento per diversi marchi tra cui Volkswagen che potrebbe entrare nel Circus con Audi e Porsche.

Il TP e CEO della Williams Jost Capito ha parlato di questa reale possibilità e ha anche ammesso come una eventuale partnership con la casa tedesca non debba essere esclusa a priori anche se è presto per parlarne.

“La Formula 1 ha guadagnato interesse negli ultimi anni e ora è molto interessante per i produttori – ha dichiarato Capito, intervistato dall’emittente tedesca RTL – Sarei felice se la Volkswagen decidesse di entrare in Formula 1 con uno o un altro marchio. Non ha senso parlarne prima che abbiano deciso se entrare realmente in F1. Se ricevessimo una chiamata, non credo che nessun team non vorrebbe parlare con loro. Ad eccezione di Mercedes. Ma niente ha senso finché non c’è una decisione. Non c’è motivo di aumentare le speranze ora, deve essere fatto passo dopo passo”.

OMNISPORT