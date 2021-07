Williams: “Line-up 2022 dipenderà da futuro Russell”

In questo momento la Williams è tra le scuderie meno certe rispetto a quella che potrà essere la propria line-up di piloti il prossimo anno.

Tutto o quasi infatti, dipende dalle decisioni che la Mercedes prenderà sul giovane talento di King’s Lynn. Se a Brackley dovesse essere confermata la coppia Hamilton-Bottas, Russell rimarrebbe il punto di riferimento dello storico team di Grove.

A confermare l’attuale punto di stallo riguardo alla formazione dei piloti per il 2022 è stato lo stesso team principal della scuderia, Jost Capito: “Non abbiamo alcuna fretta – ha spiegato – la decisione sulla line-up dipenderà molto anche dal futuro di George. Lui è felice al momento. Dover aspettare più tempo per decidere la line-up ’22 può essere un vantaggio. In questo modo la Williams può dimostrare di essere un team attraente per i piloti e che vuole andare progredire“.

Il boss del muretto Williams è anche intervenuto in merito ai recenti avvicendamenti interni all’organico avvenuti nella squadra, sottolineando i progressi che hanno permesso al team di sfiorare i punti più volte nel corso di questa stagione. “Ad essere cambiato è principalmente il rapporto tra la squadra in pista e il team in fabbrica. La comunicazione è migliore”, ha concluso Capito.

