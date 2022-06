Wimbledon, Alcaraz non si nasconde: "Potrei anche vincere, ho studiato bene"

26-06-2022 20:53

Carlos Alcaraz ha guardato i filmati dei grandi di Wimbledon, tra cui Roger Federer, per cercare di affinare il suo gioco sui campi in erba.

Il diciannovenne Alcaraz è salito al numero sette della classifica ATP dopo aver vinto quattro titoli quest’anno, avendo inoltre iniziato il 2022 fuori dalla top 30. Tuttavia, non ha molto pedigree nella classifica ATP.

Tuttavia, ha poca esperienza sull’erba: l’anno scorso è stato fermato al secondo turno da Daniil Medvedev, vincendo solo sette partite in totale in carriera. Dei suoi titoli di quest’anno, tre sono arrivati sulla terra battuta e uno sul cemento.

Alcaraz ha raggiunto i quarti di finale del singolare maschile di Wimbledon nel 2019, perdendo contro l’americano Martin Damm, e a prescindere dalla sua recente forma stellare, è difficile prevedere il suo percorso all‘All England Club. È chiaro che Alcaraz crede di poter imparare a giocare sull’erba e che farà di tutto per diventare un campione sui veloci prati di Londra, a partire da lunedì.

“Sto cercando di copiare alcune cose dai migliori”, ha detto. “Guardo sempre i video: Federer, [Novak] Djokovic, Rafa [Nadal] e anche Andy [Murray], cercando di copiare i movimenti”.

Questo quartetto ha dominato a Wimbledon per due decenni. L’ultimo giocatore non appartenente a questo gruppo a vincere il singolare maschile è stato Lleyton Hewitt nel 2002, mentre Federer ha conquistato otto titoli, Djokovic sei, Nadal due e Murray due.

Federer è l’unico dei “Big Four” di Wimbledon assente quest’anno, a causa dei noti problemi al ginocchio gli impediscono di partecipare.

Alcaraz, che è la quinta testa di serie, ha previsto che questo Wimbledon sarà un compito “difficile” per la sua carriera su erba. Tuttavia, l’aver visto il collega spagnolo Nadal alle prese con l’erba all’inizio della sua carriera ha insegnato ad Alcaraz che si tratta di una superficie che non deve temere.

Nadal aveva 22 anni quando ha vinto il primo dei suoi titoli a Wimbledon e 20 quando ha raggiunto per la prima volta una finale all ‘All England Club. Alcaraz non esclude del tutto di vincere già quest’anno, perché è così che affronta ogni evento a cui partecipa. Esordirà lunedì contro il tedesco Jan-Lennard Struff, e l’incontro avrà una prestigiosa collocazione sul Court One, visto lo status in ascesa di Alcaraz.

“Certo, guardando Rafa – direi che è più adatto ai campi in terra battuta – vincere così tanti tornei sull’erba, vincere due volte qui a Wimbledon, si pensa che sia in grado di adattare il proprio gioco ai campi in erba”, ha detto Alcaraz in una conferenza stampa oggi. “Ma direi che ho un gioco che si adatta bene all’erba, cercando di andare a rete, giocando in modo aggressivo. Direi che sono in grado di giocare bene sull’erba, e si è detto che non sono riuscito a prepararmi bene per Wimbledon quest’anno, ma vengo sempre ad ogni torneo pensando di poter fare buoni risultati o addirittura di poter vincere il torneo”.