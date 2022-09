Wimbledon, coach Federer: "2019? Non credevamo fosse l'ultima finale"

24-09-2022 21:30

L’ex coach di Federer Ivan Ljubicic, in un’intervista riportata da Ubitennis, ha ricordato l’ultima finale di Wimbledon di Federer nel 2019 persa contro Djokovic: “Rimanemmo brevemente negli spogliatoi, perché lui andò alla conferenza stampa. Dopo, tornati a casa, siamo finiti per festeggiare quella finale, per l’esserci arrivati. Certo, all’inizio l’atmosfera non era molto luminosa, ma siamo riusciti a trasformarla in un momento positivo. Come? Chiami un po’ di persone, i tuoi amici, suoni un po’ di musica”.

“Non è stata una tragedia di proporzioni epiche, ma un vero peccato perché ha giocato magnificamente ed ero orgoglioso di lui come allenatore – ammette Ljubicic -. Era vicino, ma a volte vinci, altre perdi. Siamo andati avanti. Alla fine, si è rivelata la sua ultima grande occasione di vincere uno Slam, ma all’epoca non lo sapevamo. Credevamo avremmo avuto un’altra possibilità“.