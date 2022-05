Wimbledon, continuano le polemiche per la mancata assegnazione dei punti

24-05-2022 20:32

Denis Shapovalov ha attaccato Wimbledon e l’ATP per le decisioni che hanno portato a temere che i giocatori saltino il grande Slam su erba.

Il mancino canadese Shapovalov ha raggiunto le semifinali all’All England Club lo scorso anno, perdendo alla fine contro Novak Djokovic, ma perderà tutti i suoi punti e non potrà difenderli al torneo del 2022.

Il terzo Major della stagione non avrà punti di classifica dopo che l’ATP e la WTA, che gestiscono rispettivamente i tour maschile e femminile, hanno deciso di punire gli organizzatori del Grande Slam per aver bandito i giocatori russi e bielorussi.

Naomi Osaka ha dichiarato di non essere sicura di giocare a Londra per questo motivo, in quanto vuole giocare eventi in cui ci sono punti disponibili dopo essere scivolata nella classifica WTA, e si teme che anche altri possano rinunciare. Alcuni giocatori hanno espresso il timore che anche il montepremi possa essere ridotto.

Shapovalov, che ha affrontato la questione dopo la sconfitta shock al primo turno contro il danese Holger Rune agli Open di Francia, ha dichiarato di non essere d’accordo con l’interdizione dei giocatori o con la conseguente decisione sui punti.

“Capisco perfettamente la politica e la situazione in cui si trovano. Ma se c’è un torneo di tennis che dovrebbe avere i migliori atleti del mondo, non dovrebbe essere importante da dove vieni”, ha detto Shapovalov.

“Inoltre non sono d’accordo con l’ATP di togliere tutti i punti. I più colpiti sono i ragazzi che occupano i primi posti in classifica”.

Riferendosi ai semifinalisti dello scorso anno nel singolare maschile, Shapovalov, che ha battuto anche Andy Murray, ha detto: “Ovviamente Novak, io, Hubi (Hubert Hurkac, ndr), Matteo Berrettini, che non gioca qui, caleremo molto.

“Penso che avrebbero potuto procedere in modo diverso, magari mantenendo il 50% come hanno fatto in passato o una sorta di equità”.

Karolina Pliskova ha perso contro Ash Barty nella finale femminile di Wimbledon l’anno scorso, e la ceca ha descritto la mossa della WTA di togliere punti a Wimbledon come una “decisione super dura, ingiusta e sbagliata”.

Giocherà a Wimbledon, che inizierà il 27 giugno, perché sente che è un torneo che può vincere, e all’età di 30 anni è determinata a sfruttare ogni opportunità per conquistare il primo Grande Slam. Potrebbe diventare campionessa quest’anno ma, dato che i punti della classifica di Wimbledon dell’anno scorso verranno meno, precipitare allo stesso tempo in basso nella classifica.

È interessante notare che la Pliskova ha dichiarato che le principali star della WTA non sono riuscite a mettersi d’accordo su quale azione i responsabili del tour dovrebbero intraprendere in merito ai punti.

“Abbiamo avuto un gruppo di chat su WhatsApp tra 10 migliori giocatrici e queste 10 ragazze non riuscivano a mettersi d’accordo sulla stessa cosa”, ha detto Pliskova. “Alcune ragazze erano a favore dell’assenza di punti, altre erano a favore del 50%, per mantenere solo il 50% dell’anno scorso, altre ancora erano a favore di tutti i punti. Quindi le cose stanno così”.

La lettone Jelena Ostapenko, che ha vinto gli Open di Francia nel 2017 e ha raggiunto le semifinali di Wimbledon l’anno dopo, sospetta che la saga potrebbe subire un ulteriore colpo di scena.

Ostapenko ha dichiarato: “Naturalmente ci sono molte voci e discussioni, ma credo che forse cambieranno idea. Non sono sicura dei punti. Ma credo che molte cose possano accadere entro la prossima settimana o due settimane.

“Questa è la mia opinione personale. Forse mi sbaglio. Se non ci saranno punti, non so bene cosa farò. Mi sembra un po’ ingiusto giocare il torneo quando non ci sono punti e si può vincere il torneo e poi non si sale di una posizione in classifica”.