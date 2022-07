Wimbledon, Djokovic batte Sinner in rimonta e va in semifinale

05-07-2022 18:30

Termina ai quarti di finale il sogno di Jannik Sinner nell’edizione 2022 di Wimbledon . Il tennista azzurro viene infatti sconfitto in rimonta dal serbo Novak Djokovic in cinque set. 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio in favore della testa di serie numero uno del tabellone dopo tre ore e mezza di gioco.

Djokovic parte forte nel primo parziale , ma poi Sinner riesce a recuperare e chiudere 7-5. Nel secondo set il tennista altoatesino domina nei confronti del serbo e lo vince 6-2. Poi però Djokovic prende ritmo nel terzo, chiuso 6-3, e da lì arriva la svolta della partita. 6-2 per Nole nel quarto e 6-2 anche nel quinto.

Sinner esce così a testa altissima dopo cinque partite in quest’edizione di Wimbledon, chiusa comunque tra i primi otto. Ottimo risultato per il tennista altoatesino sull’erba di Londra, dove Djokovic proverà a vincere i Championships per la settima volta. Il serbo in semifinale affronterà uno tra David Goffin e Cameron Norrie.