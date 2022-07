03-07-2022 21:52

Decisi i primi due quarti di finale del tabellone femminile di Wimbledon. La tunisina Ons Jabeur ha piegato la belga Mertens in due set per 7-6, 6-4 e affronterà la ceca Marie Bouzkova, che ha battuto la francese Garcia per 7-5, 6-2.

A sorpresa la tedesca Tatjana Maria ha battuto la Ostapenko in tre set per 5-7, 7-5, 7-5: ai quarti affronterà nel derby teutonico l’altra tedesca Niemeier, che si è sbarazzata in due set della britannica Watson per 6-2, 6-4.