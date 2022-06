Wimbledon, Fabio Fognini saluta subito

27-06-2022 22:05

Termina subito l’avventura a Wimbledon di Fabio Fognini. Il tennista ligure è stato sconfitto al primo turno dall’olandese Tallon Griekspoor, che si è imposto in quattro set con i parziali di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4.

L’atleta di Arma di Taggia dopo una bella partenza e la vittoria nel primo set per 7-5 è calato nettamente, subendo la rimonta dell’avversario che è riuscito a prendergli le misure e l’ha sorpreso più volte al servizio. Al prossimo turno Griekspoor se la vedrà con con l’astro nascente Carlos Alacaraz, che ha faticato per avere la meglio di Struff, battuto in cinque set al primo turno.