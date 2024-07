Wimbledon, Fognini superstar: capolavoro con Ruud e "bacchettata" virale a Daniel Taro alle prese con la pasta

Impresa del sanremese, che supera il numero 8 al mondo e accede al terzo turno. Sui social, spopola il video con Daniel Taro intento a mangiare la pasta con le bacchette

È un Fognini in stato di grazia, quello che piega in quattro set il numero 8 al mondo, Casper Ruud, e accede al terzo turno di Wimbledon. Sull’erba londinese non c’è storia, con il sanremese che regala di fatto il terzo set al norvegese vanificando tre match point, ma chiude il quarto confermando quanto di ottimo fatto nei primi due set.

Nelle ultime ore, “Fogna” è anche una vera e propria superstar sui social, con il video virale in cui “bacchetta” il giapponese, Daniel Taro, colto in un ristorante a Wimbledon mentre si accinge a mangiare un piatto di pasta inforcando le bacchette. La reazione di Fognini è tutta da ridere e fa il boom di consensi.

Rudd eliminato, che impresa per Fognini

Bellissimo ruggito per Daniel Fognini a Wimbledon. Il tennista sanremese, ex numero 9 al mondo, sorprende l’attuale 8 ATP, Casper Ruud, e lo costringe ad abbandonare anzitempo il torneo londinese. Il 6-4, 7-5, 6-7, 6-3 parla da sé e rimarca la prova di forza di Daniel, salutato da applausi convinti al termine di un match per larghi tratti dominato, con il norvegese poco lucido nei momenti chiave e costretto ad alzare bandiera bianca.

Possibile derby con Sonego al terzo turno

Biondo, in versione “Super Saiyan” come direbbero i fan di Dragon Ball, Fognini non fa sconti e raggiunge per la settima volta il suo miglior risultato a Wimbledon. Mai, infatti, gli è riuscito di andare oltre il terzo turno sull’erba londinese, che, dopo Sinner-Berrettini, al terzo turno, con in palio gli ottavi, potrebbe regalare un altro derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego, impegnato con lo spagnolo Bautista Augt.

Fognini “bacchetta” Taro

Ma nelle ultime ore, Fognini è balzano agli onori delle cronache, diventando ancora di più un idolo sui social per via della reazione spontanea e tutta da ridere con il collega, Daniel Taro. Qualche giorno fa, il tennista giapponese ha, infatti, condiviso sui suoi profili un video che lo ritrae mentre si appresta a mangiare un piatto di pasta in un ristorante di Wimbledon con in mano… le bacchette. Una scelta su cui Fognini non fa nulla per nascondere il proprio disappunto.

Il botta e risposta con il giapponese è virale

“Che cosa fai il video a questo che mangia la pasta con le bacchette?!”, chiede il sanremese ridendo e non risparmiando qualche insulto bonario al collega. Taro sta al gioco e risponde: “Non c’era il coltello, ho dovuto adattarmi”. Poi, nella descrizione del video scherzosamente commenta: “Mangiare pasta in un elegante ambiente di Wimbledon con le bacchette ti farà odiare dagli italiani. Gli italiani ti insultano… Fabio è entrato per caso mentre stavo filmando”.

Fognini idolo social

Fioccano, inevitabilmente, i commenti: “Cartellino rosso per Taro”, si legge e ancora: “Fognini orgoglio italiano non parla altre lingue non perché non le sa ma perché in italiano può insultare meglio la gente”, “Fogna numero 1”, “Per favore, fate mangiare il sushi a Fabio con la forchetta“, “Noooooo…la forchetta con i fusilli”, “Mangia la pasta con le bacchette e dice che fa schifo! Da squalifica dal torneo“, “Hahahah grande Fabio”, conclude un tifoso.