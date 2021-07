Wimbledon, Mouratoglou avvisa Djokovic sulla forza di Berrettini

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il coach di Serena Williams e Tsitsipas Mouratoglou ha parlato così della finale di Wimbledon: “Matteo Berrettini è pronto per disputare la sua prima finale di un Grande Slam. Possiamo parlare di sorpresa? No, in realtà direi di no, perché questo risultato del tennista italiano è la conseguenza di una regolarità di risultati. Questa stagione Matteo ha vinto il torneo di Belgrado, poi ha giocato la finale del Master 1000 di Madrid, prima di inchinarsi, ai quarti di finale del Roland Garros, a Novak Djokovic. E subito dopo ha vinto il torneo del Queens sull’erba, un appuntamento storico e tradizionale del tennis oltre manica”.

Mouratoglou ha analizzato i punti di forza di Berrettini: “Al di là del livello di gioco, la sua presenza in finale conferma il fatto che l’erba mette sempre in luce i giocatori con un gioco svariato, orientati verso l’attacco, come Berrettini appunto. Matteo è un maestro in questo genere, è un giocatore d’attacco e con la sua notevole altezza riesce a produrre un servizio eccezionale, il suo dritto è potente come una palla di cannone, davvero preciso e molto, molto potente”.

Mouratoglou ha avvisato Djokovic: “A Wimbledon forse, potrebbe avere un ruolo l’effetto “emozione”. Djokovic non si emoziona mai, ma questo è l’obiettivo di una vita. Matteo non potrà distrarsi un momento, dalla prima all’ultima palla dovrà essere in campo concentrato sulla partita e mai, neanche per un momento, lasciare spazio all’avversario. Per Djokovic un monito: attenzione, questo ragazzo ha talento e un carattere vincente. Tutto è possibile”.

OMNISPORT | 10-07-2021 14:24