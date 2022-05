Wimbledon, Murray rinnova l'invito alla Raducanu per giocare assieme il doppio misto

31-05-2022 20:02

Andy Murray ha rivelato di aver quasi fatto coppia con Emma Raducanu a Wimbledon lo scorso anno e che “gli piacerebbe” giocare in doppio con la campionessa degli US Open all’All England Club in futuro.

Murray e Raducanu sono gli unici due campioni britannici del Grande Slam degli ultimi 45 anni.

L’ex numero uno del mondo Murray ha vinto tre titoli importanti, tra cui due a Wimbledon, mentre l’adolescente Raducanu ha ottenuto il suo successo più grande a Flushing Meadows nel 2021.

Una squadra di doppio misto a Wimbledon sarebbe quindi molto popolare e Murray dice che l’anno scorso c’era una possibilità prima che la Raducanu andasse così avanti nello slam di casa.

Ad appena un mese dall’inizio della sua carriera nel WTA Tour, la stella di origine canadese ha raggiunto il quarto turno a Wimbledon.

“In realtà, l’anno scorso forse l’avremmo fatto, ma alla fine entrambi abbiamo fatto bene in singolare”, ha spiegato Murray, come riportato dal The Telegraph.

“Mi piacerebbe giocare al fianco di Emma prima o poi. Non so se quest’anno sarà possibile o meno.

“Sono sicuro che entramie ci concentreremo sulla possibilità di ottenere buoni risultati nei singoli, ma mi piacerebbe molto farlo”.

Murray ha vinto una medaglia d’argento insieme a Laura Robson nel doppio misto alle Olimpiadi di Londra 2012, quando era all’apice delle sue forze, mentre ha fatto coppia con Serena Williams per raggiungere il terzo turno di Wimbledon mentre si stava riprendendo da un infortunio all’anca che aveva messo a rischio la sua carriera nel 2019.