Wimbledon, 3° turno. Le partite di oggi: i risultati. Sinner, Djokovic e Alcaraz

01-07-2022 09:35

Oggi a Wimbledon si giocano le partite del terzo turno, quelle della parte alta del tabellone maschile. In campo a partire dalle 12. A mezzogiorno gioca il nostro Jannik Sinner, numero 10 del tabellone, che sfida un avversario molto esperto e temibile come l’americano John Isner numero 20. L’altoatesino si sente in buone condizioni e vede miglioramenti nel gioco a volo: speriamo in una bella partita che possa consentirgli di accedere alla seconda settimana del prestigioso torneo londinese.

Contemporaneamente si giocano anche altre 4 partite del terzo turno con outsider come Tiafoe, Paul e Basilashvili che vogliono approfittare di accoppiamenti favorevoli per andare agli ottavi.

Alle 14 in campo Alcaraz contro il tedesco Otte, alle 14.30 il beniamino di casa Norrie (a cui si è spalancata un’autostrada nel tabellone almeno fino alle semifinali) e in fine sua maestà Djokovic che sfida il suo connazionale Kecmanovic.

Le partite in programma oggi a Wimbledon (tabellone maschile)

Partite del Terzo turno

Ore 12.00

N. Basilashvili (GEO) 22 – T. Van Rijthoven (NED)

U. Humbert (FRA)- D. Goffin (BEL)

T. Paul (USA) 30 – J. Vesely (CZE)

F. Tiafoe (USA) 23 – A. Bublik (KAZ)

J. SINNER (ITA) 10 – J. Isner (USA) 20

O. Otte (GER) 32 – C. Alcaraz (ESP) 5

C. Norrie (GBR) 9- S. Johnson (USA)

N. Djokovic (SRB) 1 – M. Kecmanovic (SRB) 25

Quando gioca Sinner

Questi sono gli orari indicati dall’organizzazione sul sito del torneo. Poi però bisogna vedere cosa accadrà effettivamente in campo tra partite che durano tantissimo, sospensioni per pioggia e altre deviazioni di percorso. Per cui gli esperti immaginano che la partita di Sinner si giocherà più o meno verso le 17.

Partite del Secondo turno

Saranno recuperate nei ritagli di tempo anche due partite sospese ieri pomeriggio, valevoli per il secondo turno.

J. Sock (USA) – M. Cressy (USA)

J. Kubler (AUS) – D. Novak (AUT)

Dove vedere la partita di Jannik Sinner in tv

Come detto Sinner gioca a partire dalle 12.00 contro Isner. La partita è trasmessa da Sky sia in tv sia in streaming. Occorre perciò avere un abbonamento alla piattaforma.

Guida TV Virgilio Sport per vedere gli orari di trasmissione delle partite

