Wimbledon, Tsitsipas ricorda Fabbiano e svela i cambiamenti

Inconferenza stampa, Tsitsipas ha parlato di Wimbledon: “Non ho giocato molto sull’erba. Mi sono allenato un paio di volte e ho disputato alcuni set di allenamento. Mi sento bene su questa superficie e penso che mi serviranno alcune partite per prendere un po’ di fiducia. Voglio solo capire come procederà ogni singola partita che giocherò qui e quali saranno le mie opportunità di vittoria. In questo momento non credo di aver giocato abbastanza partite sull’erba, non ho partecipato a molti tornei. Non ho mai giocato più di un torneo prima di Wimbledon. Per me conta molto giocare tante partite, prendere confidenza vittoria dopo vittoria”.

Il greco è ancora deluso dal risultato di 2 anni fa: “Non ho ottenuto il risultato che mi aspettavo. È stata una cosa che mi ha fatto molto male, ma ero una persona completamente diversa. Ora penso di poter giocare bene a rete e di poter essere efficace con il serve and volley. La superficie è diventata leggermente più lenta nel corso degli anni. È stata adatta per i tennisti che giocano da fondo campo. Bolla e restrizioni? Ho trascorso alcuni giorni appena fuori Londra dopo il Roland Garros. Ho avuto qualche giorno di relax, ho lavorato con il mio fisioterapista e fatto un po’ di riabilitazione per essere pronto alla stagione sull’erba. Ho ripreso gli allenamenti otto giorni fa. Sconfitta nel 2019? Quell’anno non avevo un vero piano B. Quell’esperienza mi aiuterà ora. Vedo le cose in modo diverso rispetto al 2019”.

OMNISPORT | 27-06-2021 21:12