Winston-Salem, cinque gli italiani in tabellone

Con l’ US Open ormai sempre più vicino, ogni torneo è buono per perfezionare la propria condizione in vista dell’ultimo Slam stagionale.

L’ATP di Winston-Salem , in programma 23 al 28 agosto, è uno degli ultimi appuntamenti per riuscire in quest’intento e non a caso vedrà il via diversi tennisti di primissimo piano.

Numero uno del seeding sarà lo spagnolo Pablo Carreno Busta , tra i principali favoriti per la conquista del titolo assieme a David Goffin, Daniel Evans e Marton Fucsovics , giocatori questi che potrebbero ritrovarsi opposti non solo ad altri nomi di rango ( Andy Murray e Nick Kyrgios su tutti) ma anche ad un contingente italiano piuttosto nutrito.

Saranno infatti cinque gli azzurri impegnati da lunedì in Nord Carolina dove Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager cercheranno tutti di scalare il tabellone e fare il pieno di sensazioni positive in vista dello Slam newyorchese.

Il giovane carrarese dovrà vedersela al primo turno contro l’argentino Federico Coria , un avversario che potrebbe creare ben più di un grattacapo al tennista nostrano.

Come il toscano, anche Cecchinato (opposto a Tennys Sandgren ), Travaglia (contro Mikael Ymer ) e Andreas Seppi (sorteggiato contro Ilya Ivashka ) troveranno di fronte a sé rivali ostici, mentre Gianluca Mager attende un qualificato e potrebbe essere quello a godere di un primo turno più agevole rispetto ai connazionali.

OMNISPORT | 21-08-2021 12:02