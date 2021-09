Wolff: “Hamilton e Russell, squadra forte”

Era una decisione nell’aria quella della scelta di Russell sul sedile della Mercedes il prossimo anno. Mancava solo l’ufficialità puntualmente arrivata oggi.

Dopo ben cinque stagioni, la scuderia della Stella cambia lineup. Valtteri Bottas sarà infatti sostituito da George Russell, i cui progressi nel triennio in Williams si sono fatti sempre più evidenti tanto da rendere quasi inevitabile la sua ‘promozione’ al fianco di Hamilton, a partire dalla stagione 2022.

Nel comunicato stampa dell’annuncio della formazione piloti 2022, Toto Wolff ha voluto sia rendere omaggio a Bottas, che salutare l’arrivo del giovane britannico.

“Non si è trattato di un processo facile o una decisione semplice per noi. Valtteri ha fatto un lavoro fantastico nelle ultime cinque stagioni, dando un contributo fondamentale ai nostri successi e alla nostra crescita. Insieme a Lewis ha formato una partnership di riferimento tra compagni di squadra in questo sport. Questo è stato un’arma preziosa nelle nostre battaglie in campionato e ci ha spinto a raggiungere successi senza precedenti. Avrebbe meritato di restare in squadra e sono lieto che abbia potuto scegliere una sfida emozionante come quella di Alfa per il prossimo anno. Sarà per sempre parte della famiglia Mercedes.

Guardando al 2022, siamo molto felici di confermare che George avrà l’opportunità di fare un passo avanti nella sua carriera per unirsi alla Mercedes. Ha vinto in ogni categoria e le ultime 3 stagioni in Williams ci hanno dato un assaggio di ciò che potrebbe riservargli il futuro in F1. Ora la nostra sfida sarà aiutarlo a continuare la sua parabola di apprendimento nel nostro ambiente, accanto a Lewis, il più grande pilota di F1 di tutti i tempi. Sono fiducioso che – una volta che il rapporto tra loro si consoliderà – formeranno una squadra forte e porteranno risultati alla Mercedes dentro e fuori dalle piste, negli anni a venire. Ora che abbiamo chiarito i nostri piani per il 2022, la nostra attenzione torna alle ultime nove gare di questa stagione, ce la metteremo tutta nella sfida per il campionato del mondo di quest’anno”.

OMNISPORT | 07-09-2021 12:47